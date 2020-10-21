تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة السعودي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا

حذر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، من الموجة الثانية لكورونا في حال التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية.

وذكر الوزير السعودي عبر حسابه في تويتر قائلا: نحن معرضون للموجة الثانية لكورونا في حال تراخينا في تطبيق الإجراءات الوقائية، وإذا قصّر البعض في تطبيق الإجراءات فسوف يؤثر على البقية.

وشدد الوزير السعودي في تغريده علي ضرورة أن يلتزم الجميع بتطبيق التباعد والإجراءات، مؤكدا أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة.

واعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 405 إصابات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 343373 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5235 وفاة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 445 حالة تعاف جديدة لمصابين بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 329715 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 والحالات الحرجة 804 حالة.