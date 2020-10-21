حذر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، من الموجة الثانية لكورونا في حال التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية.
وذكر الوزير السعودي عبر حسابه في تويتر قائلا: نحن معرضون للموجة الثانية لكورونا في حال تراخينا في تطبيق الإجراءات الوقائية، وإذا قصّر البعض في تطبيق الإجراءات فسوف يؤثر على البقية.
وشدد الوزير السعودي في تغريده علي ضرورة أن يلتزم الجميع بتطبيق التباعد والإجراءات، مؤكدا أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في التعامل مع الجائحة.
واعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وسجلت السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 405 إصابات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 343373 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5235 وفاة.
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 445 حالة تعاف جديدة لمصابين بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 329715 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 والحالات الحرجة 804 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة السعودي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.