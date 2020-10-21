نسعى لأن نصبح ملتقى رئيسيًا للعالم.. ولي العهد السعودي يرحب بقمة الذكاء الاصطناعي

وفيما يخص المملكة أضاف أن: "إننا في المملكة العربية السعودية نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطموح واضح لأن تغدو المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث نجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا".
وتابع: "إننا كذلك ندرك مخاطر الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والنامي وما شكله عام 2020 من تحد تمثل في توسع هذه الفجوة والمصاعب التي ستواجهها العديد من الدول في مواجهة ركب التقدم الرقمي وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلا، لذلك أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي".
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