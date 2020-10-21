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نسعى لأن نصبح ملتقى رئيسيًا للعالم.. ولي العهد السعودي يرحب بقمة الذكاء الاصطناعي

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تسعى المملكة العربية ، للمشاركة في ركب الذكاء الإصطناعي بالعالم، بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير ، وهو ما أكد الأخير عليه خلال مشاركته في افتتاح القمة العالمية للذكاء الإصطناعي. 
"نسعى في المملكة لأن نصبح ملتقى رئيسًيا للعالم، للشرق والغرب، نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معًا ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء"، هكذا رحب الأمير محمد بن سلمان بالحضور في افتتاح القمة، بالكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي. 
وتابع الأمير محمد بن سلمان: "2020 كان عامًا استثنائيًا لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي نشهد فيه تشكل حالة عالمية جديدة، تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلمنا، كل هذا يدعونا جميعا إلى التفكير والعمل بجد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإطلاق أقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا". 

وفيما يخص المملكة أضاف أن: "إننا في المملكة العربية السعودية نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطموح واضح لأن تغدو المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث نجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا". 

وتابع: "إننا كذلك ندرك مخاطر الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والنامي وما شكله عام 2020 من تحد تمثل في توسع هذه الفجوة والمصاعب التي ستواجهها العديد من الدول في مواجهة ركب التقدم الرقمي وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلا، لذلك أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي". 

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