اصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما أميريا بتعيين الفريق الركن خالد صالح الصباح رئيسًا للأركان العامة للجيش بجانب مرسوم اخر بترقية اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر لرتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس الاركان العامة للجيش.
ومن المنتظر ان تقام مراسم التعيين غدا الخميس برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد المنصور و أعضاء مجلس الدفاع الأعلى ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر عن الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.
واصدر أمير الكويت نواف الأحمد جابر الصباح مرسومين أميريين، اليوم الأربعاء، بتعيين المستشار أحمد العجيل رئيسا لمحكمة التمييز، والمستشار الدكتور عادل بورسلي نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار علي المطيرات نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيسا للمحكمة الكلية.
كان أمير الكويت في وقت سابق قد اصدر مرسوما أميريا في وقت سابق بفض دورة الانعقاد الحالي لمجلس الدفاع الاعلى حمل رقم 138 لسنة 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسوم أميري مهم بـ ترقيات داخل القوات المسلحة الكويتية.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.