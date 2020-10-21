مرسوم أميري مهم بـ ترقيات داخل القوات المسلحة الكويتية.. تفاصيل

اصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما أميريا بتعيين الفريق الركن خالد صالح الصباح رئيسًا للأركان العامة للجيش بجانب مرسوم اخر بترقية اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر لرتبة فريق وتعيينه نائبًا ل‍رئيس الاركان العامة للجيش.

ومن المنتظر ان تقام مراسم التعيين غدا الخميس برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد المنصور و أعضاء مجلس الدفاع الأعلى ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر عن الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.

واصدر أمير الكويت نواف الأحمد جابر الصباح مرسومين أميريين، اليوم الأربعاء، بتعيين المستشار أحمد العجيل رئيسا لمحكمة التمييز، والمستشار الدكتور عادل بورسلي نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار علي المطيرات نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيسا للمحكمة الكلية.

كان أمير الكويت في وقت سابق قد اصدر مرسوما أميريا في وقت سابق بفض دورة الانعقاد الحالي لمجلس الدفاع الاعلى حمل رقم 138 لسنة 2020.