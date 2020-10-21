للمرة السادسة.. إصابات كورونا اليومية في فرنسا تقترب من الـ 27 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 163 حالة وفاة و26,676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 957,421 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34,048 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتلك هي المرة السادسة التي يتخطى فيها عدد الإصابات اليومية حاجز الـ 25 ألفا خلال 12 يومًا في فرنسا.
ومن المرجح أن تعلن الحكومة الفرنسية عن توسيع حظر التجوال الليلي المفروض حاليًا على العاصمة باريس وثماني مدن رئيسية أخرى.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كورونا الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".
وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.
وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.
وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.
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