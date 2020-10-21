للمرة السادسة.. إصابات كورونا اليومية في فرنسا تقترب من الـ 27 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 163 حالة وفاة و26,676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 957,421 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34,048 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتلك هي المرة السادسة التي يتخطى فيها عدد الإصابات اليومية حاجز الـ 25 ألفا خلال 12 يومًا في فرنسا.

ومن المرجح أن تعلن الحكومة الفرنسية عن توسيع حظر التجوال الليلي المفروض حاليًا على العاصمة باريس وثماني مدن رئيسية أخرى.