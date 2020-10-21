تركيا : لن نتردد فى إرسال قوات إلى قره باغ حال وجود طلب مناسب من أذربيجان

وقال أوقطاى، فى مقابلة مع قناة "CNN Turk"، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتردد فى إرسال قوات وتقديم دعم عسكرى لأذربيجان فى حال تقدمت الأخيرة بطلب مناسب.
وأوضح أوقطاى، نائب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بحسب "روسيا اليوم"، أن أنقرة لم تتلق حتى الآن أى طلب حول هذا الموضوع من قبل باكو.
كما اتهم أوقطاى رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بالسعى إلى إبقاء قضية ناغورنى قره باغ دون حل وتقديم دعم سياسى وعسكرى لأرمينيا فى هذا النزاع.
وتعتبر تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان فى نزاعها مع قوات جمهورية ناغورنى قره باغ المعلنة من طرف واحد وحليفتها أرمينيا.
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