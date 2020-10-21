  60 ألف حالة إصابة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

وبحسب "روسيا اليوم"، وفقا للجامعة التى تقوم بتجميع البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، فضلا عن وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة الأخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الأطباء فى الولايات المتحدة 60315 حالة إصابة جديدة و933 حالة وفاة أخرى.
وقبل يوم من ذلك، كانت هذه الأرقام: 58387 و 445 على التوالى.
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هذه الجامعة، أصيب أكثر من 8.2 مليون شخص بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفى بسبب هذه الجائحة 221083 شخصا.
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