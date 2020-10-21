اندلاع حريق هائل في السعودية بغابات جبل غلامة ..فيديو

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو من حريق ضخم جنوبي البلاد. اندلع حريق هائل في غابات جبل غلامة بمحافظة تنومة جنوبي المملكة. وقالت قناة "العربية" إن رق الدفاع المدني بمحافظة تنومة تباشر الحريق الذي اندلع في غابات جبل غلامه. وأضافت القناة أن شدة الرياح في المنطقة ساهمت في انتشار نطاق الحريق وتوسعه. وأكدت "العربية" أن الحريق في غابات غلامه لم يسفر عنه تسجيل أي إصابات.

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