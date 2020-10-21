اعتقال مواطن أمريكي بتهمة الشروع في قتل جو بايدن ونائبته

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، اعتقال مواطن أمريكي من سكان ولاية ميريلاند الأمريكية بتهمة تهديد حياة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.

وبحسب لائحة الاتهام الأمريكية، فإن جيمس ديل ريد، ترك كتابات تهديد على ملصقات التأييد لجو بايدن التي وضعها جيرانه، وقال إنه لديه قائمة عناوين لمؤيدي الديمقراطيين ولديه "سلاح مخيف".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ريد هدد أيضًا بقتل المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، مشيرة إلى أن القضية الجنائية التي قدمتها الخدمة السرية يوم الأربعاء، لم تشر إلى أي خطوات اتخذها الرجل لتنفيذ تهديداته.