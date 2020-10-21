الرياح تزيد اشتعال حريق جبل غلامة فى السعودية

ساهمت سرعة الرياح في امتداد الحريق الذي اشتعل بشكل واسع فى جبل غلامة بمحافظة تنومة. وتعمل فرق الدفاع المدني منذ الساعات الاولي للحريق، علي إطفائه بمنطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة تنومة. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن . وشب حريق ضخم في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، والرياح تزيد من سرعة انتشار الحريق، فيما تتواجد الآن سيارات الإطفاء للدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق الضخم.

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