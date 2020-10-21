بعد دعوات التطبيع.. متظاهرون يحرقون علم إسرائيل في السودان.. فيديو

قامت مجموعة من المتظاهرين المشاركين في "مليونية 21 أكتوبر" في الخرطوم بإحراق علم إسرائيل.
وتشهد الخرطوم اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة،
ويطالب المشاركون فيها بتحسين الظروف المعيشية وسط انتشار أمني كثيف في المدينة.
ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بعض المناطق، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتم إحراق علم إسرائيل في الوقت الذي وردت فيه تقارير إعلامية حول قرب توصل إسرائيل والسودان لاتفاق حول تطبيع العلاقات.
وحسب مصادر إسرائيلية قد يتم الإعلان عن اتفاق التطبيع خلال الأيام القريبة المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة تحاول الضغط على السودان خلال الفترة الماضية لإجبار الخرطوم على التطبيع مع تل أبيب، مقابل رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".
وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".
وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".
وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".
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