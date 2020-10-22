هل يقترب السودان من التطبيع؟ طائرة إسرائيل تصل الخرطوم

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، عن أول رحلة مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب، في إشارة إلى اقتراب التطبيع الرسمي بين السودان وإسرائيل.

وقال الموقع إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت العاصمة السودانية الخرطوم قادمة من تل أبيب، في إطار الاتصالات الجارية للتطبيع.

وأضاف الموقع أن الطائرة سبق أن استخدمها مرارًا، مبعوثون رسميون من قبل الحكومة الإسرائيلية، في مهام (لم يوضح طبيعتها) خارج البلاد.

وتابع أن وجود الطائرة في الخرطوم، جاء بالتزامن مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي عبر فيه عن آماله في اعتراف السودان بإسرائيل.

وكانت هيئة البث الرسمية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم "خلال أيام قليلة".