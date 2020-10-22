بسبب هذه الأميرة.. وزير إسرائيلي سابق: التطبيع مع البحرين بدأ التمهيد له قبل 10 سنوات

أكد وزير إسرائيلي سابق أن فكرة التطبيع بين البحرين وإسرائيل بدأ التمهيد لها منذ 10 سنوات مضت.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قال أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق إن الطريق لإقامة علاقات مع البحرين صار ممهدا بعد علاج أميرة بحرينية في مستشفى إسرائيلي قبل 10 سنوات.

وأضاف أن معاملة إسرائيل للشيخة البحرينية فاطمة بنت خليفة عام 2010 ساهمت في تسهيل الإجراءات نحو إقامة العلاقات بين الجانبين، قائلا إنه قبل 10 سنوات ساعد في تسهيل علاج الأميرة البحرينية في مستشفى "رامبام" في حيفا، كما استغل تواجدها هناك لخلق فرصة لعلاقات رسمية بين إسرائيل والبحرين.

وتابع: "كانت هذه بداية العملية، اعتقدت حينها أن لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع دول الخليج".

وأشار إلى أن العملية بالكامل كانت سرية للغاية، ولم يعرف بحدوثها سوى الأميرة وزوجها ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لافتا إلى أنها كانت مريضة للغاية وتعتقد أنه يمكن علاجها في إسرائيل.

وأوضح قرا أنه ساعد الزوجين على الإقامة في فندق إسرائيلي لمدة شهر بعد خروج الشيخة من المستشفى، كما اقترح تحسين معاملة الجالية اليهودية في البحرين، وطلب مقاربة جديدة لتوسيع العلاقات الإسرائيلية مع الخليج بعد أن استفسر الزوجان عن كيفية مساعدة إسرائيل.