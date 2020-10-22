البرازيل تسجل ما يقرب من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 ألفاً و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و566 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 5.3 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، و155 ألفاً و403 حالات وفاة منذ ظهور الوباء.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوقًا في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كورونا الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.