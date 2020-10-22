كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم فيما يبدو على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا التي كان السباق بها متقاربا قبل أسبوع.
وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، الأربعاء إلى أن المعركة الانتخابية تحتدم بين المرشحين في ولاية أريزونا حتى أنهما يسيران كتفا لكتف في السباق.
وسوف تلعب هذه الولايات دورا حاسما في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أو أن بايدن سيخلعه من البيت الأبيض.
ويتفوق بايدن على ترامب على مستوى الولايات المتحدة بتسع نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.
وطبقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر قال 51 في المئة إنهم سيصوتون لصالح بايدن في حين قال 42 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم للرئيس ترامب.
وأظهر استطلاع أجري في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر أن 50 بالمئة من الناخبين المحتملين في فلوريدا سيمنحون أصواتهم لبايدن مقابل 46 بالمئة لترامب وهذا التقدم ليس كبيرا إذ أنه على حافة هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع: تقدم محدود لـ بايدن على ترامب في فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.