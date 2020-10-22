واشنطن: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جون راتكليف إن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقال راتكليف إن إيران أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه. ولفت المسؤول الأميركي إن أجهزة الاستخبارات على علم بحصول روسيا على بعض بيانات الناخبين.

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