روما تفرض حظر تجوال ليلى للحد من انتشار كورونا

قال مصدر فى حكومة منطقة لاتسيو، يوم الأربعاء، إن المنطقة التى تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجوال اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى.





وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستطبق اعتبارا من يوم الجمعة. وأوضح أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات، وذلك فى مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها. وأعلنت منطقة لومباردى، المحيطة بميلانو، فى شمال إيطاليا فرض حظر تجوال مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء. وسجلت إيطاليا 15199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهذا أعلى معدل يومى بها على الإطلاق، بينها 1219 إصابة فى لاتسيو.

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