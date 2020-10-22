الكونجرس يحذر من تهديدات تتعرض لها انتخابات الرئاسة الأمريكية

أصدر "ماركو روبيو"، رئيس لجنة الاستخبارات بالإنابة في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه مارك ورنر، بيانا مشتركا يوم الأربعاء، حذرا فيه من تهديدات تتعرض لها انتخابات الرئاسة.

وقال روبيو، وورنر في البيان، "يسعى خصومنا في الخارج إلى زرع الفوضى وتقويض إيمان الناخبين بمؤسساتنا الديمقراطية، بما في ذلك أنظمة الانتخابات والبنية التحتية التي نعتمد عليها لتسجيل وإبلاغ إرادة الناخبين بشكل صحيح".

وأضاف البيان، أن الخصوم يسعون لاستهداف تلك الأنظمة، أو ببساطة ترك انطباع بأنها غيرت تلك الأنظمة أو تلاعبت بها، من أجل تقويض مصداقيتها وثقتنا بها.

وأفاد البيان بأنه "ومع الدخول في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، نحث كل أمريكي بما في ذلك وسائل الإعلام، توخي الحذر بشأن تصديق أو نشر ادعاءات مثيرة لم يتم التحقق منها تتعلق بالتصويت".

وأكد رئيس لجنة الاستخبارات بالإنابة بمجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه، أن مسؤولي الانتخابات يتواصلون بشكل منتظم مع المتخصصين في إنفاذ القانون الفيدرالي والأمن السيبراني، وهم يعملون جميعا على مدار الساعة لضمان أن تكون انتخابات 2020 آمنة وخالية من التدخل الخارجي.

هذا، ومن المنتظر أن تعلن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، الليلة، عن معلومات حول قضية "أمن الانتخابات الرئيسية".