الاستعلام عن الهوية الإماراتية.. التجديد والرسوم في خطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الهوية الإماراتية، مع دخول التكنولوجيا الحديثة، في كافة مناحي الحياة، ومع الحاجة المُلحة إلى إيجاد وسائل عصرية وغير تقليدية، لتنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات الحكومية، ومن بينها الاستعلام عن الهوية الإماراتية، أضحى استخدام الوسائل التقنية والرقمية الحديثة أمرًا ضروريًا لا بديل عنه.

وقد أتاحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إمكانية الاستعلام عن الهوية الإماراتية، للمواطنين الإماراتيين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المقيمين من الدول العربية الأخرى وغيرها، وكذلك معرفة الرسوم اللازمة لذلك، والشروع في إجراءات تجديد الهوية، وذلك وفقًا لخطوات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودات.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

قبل معرفة خطوات الاستعلام عن الهوية الإماراتية، وتجديدها والرسوم المطلوبة، وكذلك غرامات التأخير، نتعرف بدايةً على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المُقدمة للخدمات الحكومية الإلكترونية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، صدر القرار بتدشينها وتأسيسها، في الخامس عشر من شهر شعبان من العام 1425 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من سبتمبر عام 2004، وقد تم تخصيص بعض المهام لها، على النحو التالي:

– تقديم كافة الخدمات المتعلقة بتعريف الهويات، وذلك للأفراد والهيئات الحكومية والجهات الأخرى، وتأكيدها.

– تجديد الهوية الوطنية للإماراتيين والمقيمين على حدٍ سواء.

– توفير خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية، من أجل تجديدها وتفادي تحصيل غرامات على المخالفين.

تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

تيسيرًا على الراغبين في الوصول الخدمات الحكومية، المُتاحة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا بسيطًا، متوافر عبر المنصات الإلكترونية، لأصحاب الهواتف والأجهزة اللوحية، ويمكن تنزيلها عبر الروابط التالية:

– لأصحاب هواتف أندرويد يمكن تنزيل تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من هنا.

– للأجهزة العاملة بنظام IOS للأيفون وآيباد، يمكن تحميل تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من هنا.

الاستعلام عن الهوية الإماراتية وحالة الطلب

كما أسلفنا، فالاستعلام عن الهوية الإماراتية، سواءً للمواطنين أو المقيمين، أصبح ميسرًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك للراغبين في استصدار الهوية الوطنية للمرة الأولى، والذي أصبح ممكنًا استخراج بطاقة هوية جديدة، في غضون 24 ساعة فقط، ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب عبر الخطوات التالية:

– الدخول بدايةً على صفحة الاستعلام عن حالة الطلب للهوية عبر الرابط.

– ثم نقوم بكتابة رقم الطلب المُعلن في المرة الأولى للتسجيل، من خلال الخانة المخصصة لذلك.

– نضغط بعد ذلك، على زر الفحص للتحقق من صحة الرقم المُدخل.

– وفي حال صحته، ننتظر ثوانٍ معدودة، فتظهر لها على الشاشة حالة الطلب المُقدم بشكلٍ كاملٍ.

بطاقة الهوية الإماراتية.. خطوات التجديد

بعد الاستعلام عن الهوية الإماراتية، يمكن عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أيضًا، للمواطن والمقيم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجديد بطاقة الهوية، بكل سهولة، من خلال الخطوات المُيسرة التالية:

– أولًا لابد من إجراء الفحص الطبي اللازم، لدى الجهات المختصة، حسب المنطقة المقيم فيها المواطن أو الأجنبي، والتأكد من سلامته وخلوه من أي مشكلات صحية.

– بعد ذلك ننتقل إلى خدمة تجديد هوية المواطن المُتاحة عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من خلال الرابط.

– نختار بدء الخدمة، والتي تحيلنا إلى صفحة تسجيل الدخول، ومنها نقوم بإدخال البيانات المطلوبة، كما يمكن تسجيل مستخدم جديد عبر اتباع الإرشادات الموضحة على الموقع.

– نواصل في اتباع التعليمات المتاحة لتقديم الطلب وتسديد الرسوم المطلوبة للخدمة.

– نقوم بعملية تأكيد البصمة المخصصة لصاحب الهوية المُراد تجديدها.

– وفي حال طلب النظام أية صور، نقوم بإدراجها لإتمام عملية تجديد الهوية الإماراتية.

– تُستكمل باقي الإجراءات، وفي غضون وقت بسيط، وبعد المراجعة، نتابع عملية الحصول على الهوية الإماراتية المُجددة.

رسوم تجديد بطاقة الهوية الإماراتية

حددت السلطات المختصة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسوم إصدار الهوية الوطنية، وتجديدها، للمواطنين والمقيمين، حسب فئاتهم والمُدة المخصصة للتجديد، وذلك وفق ما هو موضح في الجدول المُبسط التالي:

علمًا بأن رسوم الخدمة للفئات الثلاث هي 40 درهم، وللراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات هوية “مستعجلة” فإن الرسوم هي 150 درهم، فيما تتكلف رسوم طباعة بطاقة الهوية 30 درهم.