وتعهد فى فعالية انتخابية فى كارولينا الشمالية، أنه سيحافظ على الوظائف بنمو ملحمى، وعلى التعديل الثانى من الدستور الأمريكى والذى يسمح بالحق فى حمل السلاح، وعلى الاكتفاء الذاتى من الطاقة.
وقال إن الوباء أوشك على الانتهاء، ساخرا من الحديث طوال الوقت عن "كوفيد ، كوفيد ، كوفيد، كوفيد"، وقال إن الناخبين عليهم أن يختاروا بين ازدهار ترامب أو إغلاق بايدن.
وطالب الحضور الذين بدا أن عددهم يتجاوز عشرات الآلاف، بأن يطالبوا حاكم ولايتهم بفتح الاقتصاد، قائلا إنه سيفتح أبوابها فى 4 نوفمبر، اليوم التالى للانتخابات، وهتف الحضور بشعارات مثل "أربع سنوات أخرى"، و"نحبك"، و"الولايات المتحدة".
ودعا الرئيس مرة أخرى النساء فى الضواحى أن يظهرن حبهن له عن طريق التصويت، قائلا إنه جعل الضواحى آمنة مرة أخرى، وقام بعمل جيد للغاية.
وقال إن فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن معناه وجود قاضى فى المحكمة العليا من اليسار الراديكالى، معتبرا أنه رفض الإفصاح حتى الآن عمن يمكن أن يرشحه لأنه يعلم ذلك.
واعتبر أن فوز غريمه "بايدن" معناه عودة المتظاهرين الذين يحرقون العلم الأمريكى، متعهدا أن بلاده لن تكون أبدا دولة اشتراكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يثق فى الفوز بولاية ثانية وينتقد الدولة العميقة والديمقراطيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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