لمكافحة الإرهاب.. ألمانيا تسمح لاستخباراتها التنصت على ماسينجر وفيس بوك

وصادقت الحكومة على مشروع قانون، وأحالته على البرلمان لإقراره، بعد سلسلة هجمات شنّها اليمين المتطرّف فى البلاد.

ويسمح مشروع القانون فى حال إقراره لأجهزة الاستخبارات بما فيها الاستخبارات العسكرية، فى المستقبل مراقبة ليس فقط المحادثات الجارية على منصات المراسلة، بل وأيضا تلك السابقة المشفرة باستخدام "برنامج تجسس".

وقال المحافظ هورست زيهوفر، وزير الداخلية: "لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديموقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات".

ووصف زيهوفر التشريع بأنه "خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الإرهابيين والمتطرفين".

وأوضح أنه كان لا بد من إعطاء أجهزة الاستخبارات الوسائل اللازمة للتصدى لتهديدات كهذه فى الزمن الرقمى.

وأقرّت كريستين لامبرخت، وزيرة العدل، المنتمية للحزب الديموقراطى الاشتراكى، بضرورة وضع أجهزة الاستخبارات، تكنولوجيا، على قدم المساواة "مع من يلاحقونهم"، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الجرائم.

لكن اشترطت الحكومة أن يكون التشريع متوافقا مع عمل لجنة برلمانية خاصة تتولى الإشراف القضائى على اطّلاع وكالات الاستخبارات الفدرالية على الاتصالات.

وتم إعداد التشريع بعدما شهدت ألمانيا اعتداءات إرهابية فى السنوات الأخيرة ارتكبها خصوصا نشطاء فى اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالكراهية.

وأعربت مجموعات معارضة عن مخاوف إزاء التشريع الذى اعتبرته شديد الصرامة، وقد وصفه النائب عن حزب الخضر قسطنطين فون نوتس بأنه اعتداء على الحقوق المدنية.

كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" فرع ألمانيا عن تخوّفها من تعرّض الصحفيين لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم.