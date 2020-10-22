الولايات المتحدة تسجل 62 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و336 ألفا و31 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 62 ألفا و735 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 222 ألفا و176 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1124 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.