الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 7 ملايين و706 آلاف و946 حالة

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس ارتفاعًا في حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث وصل عدد الحالات إلى 7 ملايين و706 آلاف و946 حالة، وذلك عقب تسجيل 55 ألفا و839 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 116 ألفا و616 حالة، وذلك عقب تسجيل 702 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 ملايين و874 ألفا و518 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.