بومبيو يزور الهند وسيريلانكا والمالديف وإندونيسيا

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة تشمل كلا من الهند وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا خلال الفترة من 25 وحتى 30 أكتوبر الجاري.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن بومبيو سيشارك في العاصمة الهندية (نيودلهي) ومعه مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي ونظيراهما من الهند في الحوار الوزاري السنوي الثالث بين البلدين "2+2" لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وتعزيز الاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم.
وأضافت أن بومبيو سيتوجه لاحقا إلى العاصمة السيريلانكية كولومبو تأكيدا على قوة الشراكة بين الدولتين وتعزيز أهدافهما المشتركة في إطار المنطقة الحرة والمفتوحة المطلة على المحيطين الهادئ والهندي.
وأشارت إلى أن الوزير سيتجه بعد ذلك إلى جزر المالديف حيث يبحث مع مسئوليها عدة قضايا من بينها الأمن البحري الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ثم يغادر بومبيو إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا حيث يلتقي بكبار المسئولين لبحث رؤية البلدين المشتركة حول منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
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