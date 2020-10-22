الكويت تستقبل مواطني الدول المحظورة ولكن بشروط

كشفت صحيفة القبس الكويتية ان اجتماع وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح مع ممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة لبحث جملة مقترحات قدمتها الشركتان في خطة لتنشيط حركة الطيران، أبرزها استقبال المسافرين بشكل مباشر، وتخفيض مدة الحجر إلى أسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية كفحوص الـ«PCR».

وزعمت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان الاجتماع تضمن مجموعة من المقترحات تمثلت في استقبال المسافرين من الـ34 دولة المحظورة بصورة مباشرة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما في دولة غير محظورة.

كما أفادت الصحيفة بأنه تم اقتراح تصنيف الدول الى فئتين الأولى منخفضة الخطورة، والأخرى عالية الخطورة، لاعتماد آلية خاصة بالتعامل مع كل فئة. حيث سيتم إجراء فحص «PCR» للقادمين من الدول عالية الخطورة 3 مرات، الأولى في بلد المغادرة والثانية فور الوصول إلى مطار الكويت، والأخيرة بعد اتمام فترة الحجر، سواء أكان منزليا أو مؤسسيا، وكلها على نفقة المسافر.

كما بينت المقترحات التي نقلتها صحيفة القبس قائلا : أما الدول المنخفضة الخطورة فسيجري فحص القادمين منها مرتين فقط، الأولى في بلد المغادرة والأخرى فور الوصول الى المطار.

وقالت الصحيفة أن المقترحات تتضمن خفض مدة الحجر إلى أسبوع اعتمادا على التقارير الطبية التي تؤكد ظهور الاعراض على المصاب خلال 5 أيام فقط، لذا فلا داعي لتكون فترة الحجر أسبوعين.

وعن إجراءات فحص القادمين، أضافت الصحيفة ان الخطة تنص على إجراء المسحة في المطار وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة مع تحويل المسافر إلى الحجر المنزلي أو المؤسسي، مشيرا إلى أن آلية الحجر ونوعه سيخضعان للبحث في اجتماع اليوم.

وحول القدرة على عمل الفحوصات اللازمة لأعداد المسافرين المتوقعين، بينت الصحيفة ان المختبرات المعتمدة قادرة على إجراء أكثر من 5 آلاف مسحة يوميا، حيث تتضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للرحلات الجوية حسب خطة الطيران المدني مغادرة 5 آلاف مسافر وعودة 5 آلاف.

وأشارت الصحيفة الي انه وفي حال اعتماد الخطة من قبل وزارة الصحة سيتم تطبيقها من خلال الإدارة العامة للطيران المدني لوضع الضوابط والاشتراطات الصحية لتنفيذها.