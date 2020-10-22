أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. ألمانيا تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا

سجّلت ألمانيا اليوم، الخميس، زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث سجلت أكثر من 11000 إصابة في 24 ساعة وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة.

وأظهرت أحدث بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 11287 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بالفيروس منذ تفشيه في البلاد إلى 392049 .

وكشفت البيانات تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9905 حالات.

ويعد ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بأمس الأربعاء، فقد سجلت السلطات الصحية الألمانية 7595 حالة إصابة و39 حالة وفاة.

وفرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن السلطات المحلية في العاصمة لم تلجأ لفرض الإغلاق العام في المدينة مجددًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ودعا عمدة برلين، مايكل مولر، المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، لتجنب إعادة فرض قيود كورونا الصارمة مرة أخرى.

وأضاف: "نحن قلقون حيال الوضع بعد الإغلاق العام. لم يعد لدى السياسيين العديد من الخيارات لاعتماد التدابير التي تحول دون وقوع ذلك (موجة أخرى)".