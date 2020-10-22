الحكومة الأردنية تصدر تحديثها لقوائم الدول لديها

حدثّت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعًا لوضعها الوبائي، بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 سبتمبر الماضي.

وصنف الأردن الدول إلى ( خضراء، صفراء، وحمراء)؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وضمت الدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 21 أكتوبر الحالي، واطلعت “المملكة” عليه، هي: أثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، السلفادور، ألمانيا، أنتيغوا وباربودا، أندونيسيا، أنغولا، أنغويلا، أورغواي، أوزباكستان، أوغندا، استونيا، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الدانمارك، السنغال، الصومال، الصين، الغابون، الفاتيكان، المملكة العربية السعودية، النرويج، النيجر، الهند، اليابان، اليمن، اليونان، باكستان، بربادوس، بروني، بلغاريا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلندا، تايوان، تركيا، تشاد، تنزانيا، توغو، تيمور الشرقية، غرينلاند، جزر القمر، جزر فارو، جمهورية، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، روسيا البيضاء، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سريلانكا، سنغافورة، سيراليون، سيشيل، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا-بيساو، فنزويلا، فنلندا، فيتنام، فيجي، قبرص، كازاخستان، كاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوريا الجنوبية، كينيا، لاتفيا، لاوس، ليتوانيا، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماكاو، مالاوي، مالي، ماليزيا، مدغشقر، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكارجوا، نيوزيلندا، هايتي، وهونغ كونغ.

فيما شملت قائمة المناطق الصفراء؛ بلدان هي إيران، آيسلندا، إيطاليا، السودان، السويد، الفلبين، المكسيك، النمسا، جبل طارق، جامايكا، جورجيا، ريونيون، سوريا، سورينام، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، مصر، مونتيسيرات، ونيبال.

واشتملت قائمة لمناطق الحمراء؛ بلدان هي أرمينيا، أروبه، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، إيرلندا، “إسرائيل”، الأرجنتين، الباهاماس، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة و الهرسك، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، العراق، الكويت، المالديف، هنغاريا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي، بلجيكا، بنما، بولونيا، بوليفيا، بيرو، بيليز، ترينيداد وتوباغو، تونس، جنوب أفريقيا، روسيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، تشيلي، عُمان، غيانا، فرنسا، فلسطين، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، لوكسمبورج، ليبيا، مارتينيك، مالطا، مقدونيا، مولدافيا، هندوراس، وهولندا.

وحسب التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحص القادمين في اليومين السابع والرابع عشر.