أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية وخرق الهدنة.. والأخيرة ترد

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم، الخميس، تعرضها لصواريخ باليستية أطلقتها القوات العسكرية الأرمينية باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي البلاد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا جاء فيه: "في 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا أطلقت القوات الأرمينية صواريخ باليستية من أراضيها باتجاه منطقة غبالا وكردامير شمالي البلاد".

وردا على ذلك، نفى المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق القوات الأرمينية صواريخ باليستية باتجاه أذربيجان.

كما دعت الخارجية الأرمينية أذربيجان وتركيا إلى عدم تقويض الجهود الدولية لتثبيت الهدنة؛ مشيرة إلى أن نزاع كاراباخ يمكن حله سلميا في إطار مجموعة "مينسك".

واتفقت باكو ويريفان على هدنة إنسانية بداية من منصف الليل بالتوقيت المحلي، ولم تعلق أذربيجان على الاتهامات الموجهة لها بخرق الهدنة حتى الآن.

وفي السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، تجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.