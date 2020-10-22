رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين بشدة أعمال العنف في نيجيريا

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بأشد العبارات أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في نيجيريا، وذلك وفقا لما أورده راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان 56 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في نيجيريا خلال أسبوعين من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة بينهم 38 قتلوا أول أمس /الثلاثاء/ وحده عندما بدأت الحكومة حملة قمع، حسبما قالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخارى ناشد أمس /الأربعاء/ الشعب الالتزام بالهدوء، بعدما تواترت تقارير عن مقتل العديد من الأشخاص خلال تظاهرات ضد وحشية الشرطة، وتعهد الرئيس بخاري أيضا بتنفيذ إصلاحات واسعة في جهاز الشرطة.