دولة عربية تعيد حركة المسافرين والشاحنات بحرا مع مصر

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة في المملكة الأردنية الهاشمية ، عن تسيير رحلات بحرية منتظمة، لنقل ركاب وشاحنات بين مينائي العقبة ونويبع المصرية خلال الأيام القادمة، بعد الاتفاق بين كافة الأطراف في المملكة ومصر على بروتوكول صحي وقائي يوائم ما بين الاقتصاد والصحة.

وبدوره أفاد نائب مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، بأن قرارات جديدة ستصدر خلال الأيام القادمة باستئناف نقل حركة الركاب والشاحنات بالاتجاهين بعد ان كان الخط يعمل باتجاه واحد لنقل الركاب والبضائع من العقبة الى نويبع دون عودة.

وذكر العبادلة، أن خط العقبة نويبع البحري تم إيقافه منتصف شهر مارس الماضي كأحد الوسائل التي استخدمتها الحكومة بالتزامن مع إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبين أنه في نهاية شهر يونيو الماضي سمح لشركة الجسر العربي باستئناف حركة نقل الركاب بين ميناءي العقبة ونويبع وتم نقل اكثر من 13 ألف راكب من العقبة الى نويبع باتجاه واحد، ومنذ ذلك الوقت لم يغلق الخط البحري، وعمل على نقل 2700 شاحنة بضائع مختلفة بمبدأ النقل التبادلي.

وأوضح العبادلة، أن الشركة تدرس مع الجهات ذات العلاقة، لاسيما لجنة الأوبئة والجهات المصرية بنقل الركاب بالاتجاهين، خاصة الشاحنات الاردنية بسائقيها ودخولهم الاراضي المصرية، وكذلك بالنسبة للشاحنة المصرية ودخولها الى اراضي المملكة بسائقيها، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به من قبل وزارة الصحة.

ونوه العبادلة إلى ان هذا الموضوع يحتاج الى اجتماعات مع كافة الأطراف في الدولتين مصر والأردن، والتحضير له بشكل يضمن عدم نقل الفيروس، والمواءمة ما بين الجانبين الصحي والاقتصادي، مؤكدا أن الاجتماعات أفضت إلى نتائج ايجابية مؤكدًا انه سيتم الاعلان عن الآلية الجديدة قريبا باستئناف العمل ونقل الركاب بكلا الاتجاهين.

وابان العبادلة، ان لخط العقبة نويبع والعكس خصوصية كبيرة وميزة اضافية، لاسيما انه اقل كلفة بنقل البضائع والامتعة بكل راحة وامان من وسائل النقل الاخرى، مؤكدا ان آلية نقل الركاب على متن الباخرة حاليا باتجاه العقبة نويبع 50 %، لتحقيق متطلب التباعد الجسدي، بالإضافة الى عمل فحص كورونا لجميع الركاب على متن الباخرة حسب بروتوكول وزارة الصحة مع الاخذ بتصنيفات الدول الحمراء، الصفراء والخضراء.

وأشار الي ان الباخرة يتوفر فيها طبيب متخصص واماكن لحجر وعزل المصابين التي تظهر اصابتهم ايجابية والتعامل معها وفق البروتكول الصحي متوقعا أن يتم استئناف العمل ونقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة مطلع الأسبوع المقبل.

كما توقع أن يصل سعر تذكرة سائق الشاحنة إلى 100 دولار، وسعر تذكرة الراكب بمبلغ 160 دولارًا، تشمل قيمة فحص PCR عند الوصول لميناء العقبة وبوليصة تأمين صحي وخط هاتف ووسائل الحماية الشخصية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وبالنسبة للشاحنات العابرة بالترانزيت، فقد شدد علي ضرورة ف حصول سائق الشاحنة على شهادة فحص طبي (PCR) يثبت فيه عدم إصابته بفيروس كورونا، على أن تكون صالحة لمدة 5 أيام من تاريخ الوصول بصحبة السائق ومعتمدة من المختبر، ولا يتم قبول نسخة مصورة أو أي نسخة إلكترونية على الهاتف.

أما شروط إجراءات السفر الخاصة بالركاب، فبين انها اشتملت علي الحصول على فحص طبي (PCR) صالح لمدة 5 أيام، وحجز تذكرة السفر بتاريخ وموعد سفر محدد من خلال الشركة ووكلائها، كما سيتم إجراء فحص وتحليل (PCR) لكل راكب بمحطة الركاب بميناء العقبة، للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا، وبالنسبة لنقل الركاب فتم تحديد الوزن المسموح به للأمتعة المرافقة للمسافر الواحد وعائلته عند 300 كيلوجرام على ألا تزيد على 6 قطع (حقائب) ويتم تحصيل 15 دولارا عن كل قطعة إضافية أو عن كل 20 كيلو إضافية.