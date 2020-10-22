إسبانيا: جائحة كورونا ليست تحت السيطرة

وقال وزير الصحة، إن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق، متوقعا أن يصعّب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.