بمناسبة المولد النبوي.. الأردن تحدد الخميس المقبل إجازة رسمية

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قرارا بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الخميس المقبل، ٢٩ من اكتوبر الجاري.

واستثنى القرار الذي اصدره رئيس الوزراء بهذه المناسبة، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلافا لذلك.

واحياء لهذه المناسبة العطرة، فقد اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها.

ويشار الي ان العالم الاسلامي كله يحتفل بذكري ميلاد المصطفي صلي الله عليه وسلم في هذا الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام.