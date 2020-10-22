إسرائيل تسجل 1089 إصابة جديدة بـ كورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن 1.089 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي كشف عنها بعد إجراء 40 ألف فحوصات، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 2.7%، والحديث يدرو عن انخفاض بنسبة الإصابات الإيجابية.

وسجلت المعطيات انخفاضا بعدد الإصابات الحرجة والتي بلغت 581 إصابة، من بينهم 231 مريضا يستعينون بأجهزة تنفس كما ارتفع إجمالي الوفيات في إسرائيل إلى 2,292 حالة وفاة، وبلغت الإصابات النشطة 19,344 إصابة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن كل من بني براك وموديعين عليت، التي تقطنهما غالبية متدينة تستمران لكونهما مركزا للوباء في إسرائيل، بينما سجل في مدينة القدس 1,186 إصابة وفي تل أبيب 213 إصابة.