البعثات الدبلوماسية بالخارج تواصل تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين في انتخابات النواب

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج اليوم الخميس ولليوم الثاني تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية في 124 دولة في تسلم المظروفات حتى غد الجمعة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل 14 محافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج.

وقامت البعثات في الخارج -وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كل الخطابات عبر البريد حتى يوم غد 23 أكتوبر 2020.

كما نسقت البعثات الدبلوماسية مع وحدة الدعم الفني التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كل البعثات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح).