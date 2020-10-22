حذر من مخاطر التصعيد.. قرقاش: المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، حذر فيها من مخاطر التصعيد والمواجهة على أمن منطقة الخليج.

وكتب قرقاش "الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الإنطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".

وأضاف قرقاش "ولا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخيًا من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية".

وتابع قرقاش "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم المليشيات، ونعود مجددًا إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".

وانطلق الثلاثاء الماضي الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات "افتراضيا" برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضح بن زايد أن التطرف والإرهاب ما زال تهديدا ماثلا أمام العالم، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود لمواجهتهما. وأشار إلى أن إيران تهدد المنطقة وعلى معايير مكافحة التطرف أن تشملها.