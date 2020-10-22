عاجل.. خدمة المسح البحرى اليونانية تصدر إنذارا مضادا لإنذار تركى جديد

أصدرت خدمة المسح البحرى اليونانية، إنذارا مضادا لإنذار بحرى تركى جديد، مؤكدة أن أنشطة أنقرة ضمن المناطق البحرية اليونانية، جاء ذلك فى خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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