أرمينيا: ندعو أذربيجان وتركيا إلى عدم تقويض الجهود الدولية لتثبيت الهدنة

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب فى التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.

وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.