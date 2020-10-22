السعودية تضع شرطاً جديداً لاستمرار العمالة على أراضيها

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودي لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد القطان عن صدور أمر بإلزام تجديد رخص العمل كمتطلب لإقامة العامل مع تسجيله على منصة إيجار في عنوان مرخص.
وذكر القطان في تصريحات لصحيفة عكاظ: سنعمل على إنفاذ هذا الأمر بشكل متواز مع العرض والطلب، وكلما توفرت مجموعة من العقارات المرخصة من طرف العرض يتم إلزام طرف في السوق بتنفيذ الأمر ولا يستطيع تجديد رخص العمل إلا بوجود عمالة مسجلة على منصة إيجار.
وبين القطان أن الوزارة اتخذت عدة حلول أثناء الجائحة مع وضع قاعدة تشريعية تتضمن الاشتراطات الصحية والسلامة التي يجب توفرها في مساكن العمال مع تغيير المسمى إلى السكن الجماعي ليشمل فئات أخرى غير العمالة كالعزاب والممرضات وبيوت الشباب وغيرها.
كما وضعت الشؤون البلدية والقروية عددًا من الاشتراطات لسكن العمالة، منها ضرورة مناسبتها لاستعمالات الأراضي والبيئة العمرانية، وأن لا تكون مجاورة لمدارس البنات، ولا تقع في نطاق الرياح أو مجاري السيول.
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