4 تصاميم مختلفة.. طوابع تذكارية توثق رحلة مسبار الأمل

أصدر بريد الإمارات بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، طوابع تذكارية مميزة لتوثيق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أول مشروع عربي لاستكشاف الكواكب الأخرى. وتتميز الطوابع التذكارية بأربعة تصاميم مختلفة يحمل تصميمان منهما صورتين لتصميم المسبار، بينما يخلد التصميمان الآخران اللحظة التاريخية لإطلاقه في الفضاء. ويصدر بريد الإمارات 100 ألف طابع وألف مغلف لليوم الأول للإصدار وتتاح للبيع اعتبارا من 20 أكتوبر في المراكز الرئيسية للمتعاملين التابعة لبريد الإمارات والمتجر الإلكتروني لبريد الإمارات. الجدير بالذكر أن " مسبار الأمل" سيقدم أول صورة شاملة وكاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على مدار العام وكيفية تغير الجو خلال فترات اليوم وبين فصول السنة، ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة.

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