بوتين يتوقع أن تصل مبيعات لقاح "سبوتنيك" 100 مليار دولار سنويًا

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تبلغ مبيعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في العالم نحو 100 مليار دولار سنويا.
ودعا الرئيس الروسي، الشركات المنتجة للقاحات في روسيا للمشاركة بشكل أكبر في إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية المطلوبة من اللقاحات، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وقال بوتين "قريبا سيتم تسجيل اللقاح الثالث /ضد كورونا/، وجميع اللقاحات تعمل، وتعمل بشكل فعال، والناس بحاجة إليها، بالإضافة إلى ذلك فهو عمل تجاري جيد"، وأنه وفقا لتقديرات الخبراء الأولية فإن حجم مبيعات اللقاح الروسي في السوق العالمية يقدر بنحو 100 مليار دولار في السنة.
وأشار الرئيس إلى أن روسيا مستعدة لتنظيم إنتاج اللقاح في منشآت الشركات الأجنبية، داعيا إلى اتباع المسار عند التصدير (تنظيم إنتاج اللقاح في الدول المستوردة) وليس مجرد البيع المباشر، حيث أن الأولوية في المرحلة الأولى هو توفير الكمية المطلوبة من اللقاح في روسيا.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كورونا، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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