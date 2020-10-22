موقع عبري: قطر مستمرة في تمويل حركة حماس حتى 2021

أفاد موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الخميس بأن الدوحة مستمرة في دفع التمويلات القطرية الشهرية لحركة حماس في قطاع غزة على مدار عام 2021.

وذكر الموقع، أن هناك خلافات شديدة بين قطر وحماس حول هذه التمويلات.

وأكد الموقع، أن مسؤولين في حماس يفضلون زيادة التمويلات القطرية ولا زالت القضية قيد المفاوضات بين حماس وقطر.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأجرت خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.

وتسعى إسرائيل إلى الوصول إلى خطة تُستغل بموجبها التمويلات القطرية لـ حماس حتى لا يكون الرهان على هدوء مؤقت في القطاع، وإنما لبناء مشاريع طويلة الأمد، يتحقق عبرها استقرار أمني لفترة طويلة.