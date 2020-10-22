الرئيس اللبناني يبدأ الاستشارات النيابية.. والحريري الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة

بدأ الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا صباح اليوم الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية المكلفة بتأليف الحكومة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وأنه دعا سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني، أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون. وبعد ذلك غادر دون الإدلاء بأي تصريح.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، الحريري حصل حتى الساعة على 39 صوتا في الاستشارات النيابية.

ومن جانبه، قال ميقاتي من بعبدا إنه دعا سعد الحريري ليكون على رأس الحكومة الجديدة.

كما أعلن النائب جان عبيد باسم كتلة الوسط المستقل دعوة الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة الجديدة.

وقال بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: "دعينا الحريري لتأليف الحكومة وأهم شيء في هذه الفترة تحقيق وحدة الموقف لمواجهة الصعاب".

كما صرح النائب حردان باسم الكتلة القومية الاجتماعية: "دعينا الحريري لتأليف الحكومة ونطالب بحكومة بأسرع وقت ممكن تلبي مطالب الناس وقلقون على مصير لبنان على كل المستويات".

كما أعلن تيمور جنبلاط أن كتلة اللقاء الديمقراطي سمت أيضا الحريري لرئاسة الحكومة.

وحث طوني فرنجية باسم "التكتل الوطني"، على أهمية الاسراع في التكليف والتأليف، مضيفا "سمينا الحريري لتولي الحكومة المقبلة التي نتمنى ان تكون بعيدة عن المناكفات والمزايدات".