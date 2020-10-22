توقع انفجار مرفأ بيروت.. مفاجأت صادمة يكشفها فلكي لبناني بشأن أردوغان وإيران

توقع ميشال حايك عالم الفلك اللبناني، أن تحدث عملية خطيرة ستقوم بها إيران، تسبب ارتدادات عالمية بعيدة المدى، بالإضافة لحدوث شيء سيساهم في إنقاذ لبنان تحمل معها بشائر إنقاذ لبنان من شلله.

وأفاد حايك خلال لقائه في برنامج تليفزيوني، أنّ أموال اللبنانيين "ستعود كما اختفت"، موضحا ان "الدولار في السوق السوداء وفي كل الأسواق سيكون "فريش".

وعن كورونا، ببن حايك: "العلاج بسيط حتى لا أقول سخيف. وبعد هذه الهزيمة، ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولًا إلى اليوم".

وأضاف : "نحن في جهنّم منذ سنة، والآن أصبحنا في طريق العودة منها، وما نحتاجه بعد هو سنة تقريبًا"، متوقعا أن " معاهدات السلام التي وقّعت والتي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من أكثر من موقع".

ورأى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لما بعد آية صوفيا وردود فعل وأفعال رجعية على قراره الأول المتعلّق بآية صوفيا، مضيفا : "صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس والأمير محمد بن سلمان".

كما تحدث عن "عملية ثأرية انتقامية خطيرة في إيران تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى".