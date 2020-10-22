تطورات جديدة في قضية ذبح مدرس التاريخ في فرنسا

كشف المحققون في فرنسا، اليوم الخميس، أن قاتل مدرس التاريخ الفرنسي كان على اتصال بمتطرف ناطق بالروسية في سوريا، حسبما أفادت "يورو نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وكان المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا من بينهم 5 قاصرين في ملف ذبح مدرس التاريخ والجغرافيا، صاموئيل باتي، في باريس، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وأوضح المدعي العام الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي له، أن طلاب في المرحلة الإعدادية التي كان يدرس فيها المدرس أرشدوا الإرهابي لمكان الضحية مقابل مبلغ من المال.
وأضاف أن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن عبدالحكيم صفريوي، أحد الأشخاص الذين تم إيقافهم في فرنسا في إطار التحقيق الجاري بخصوص جريمة قطع رأس المدرس، كان معروفا لدى أجهزة الأمن ومتهم بالتحريض على الكراهية.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، عن إصدارها قرارًا بحل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية لتنظيم الإخوان وحركة حماس.
وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، قال إنه سيتم إغلاق العشرات من المدارس والجمعيات التي تدعم التطرف والإرهاب.
وأكد أتال أن الحكومة الفرنسية تواجه قوى التطرف التي تهدف لتدمير الجمهورية، لافتا إلى أنه الحكومة ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة الإنفصالية.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح مدرس التاريخ في باريس.
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