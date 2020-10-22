ولى أمر يقيم أول دعوى قضائية فى الكويت لإلغاء التعليم عن بعد

أقام مواطن كويتي "ولي أمر "أول دعوى قضائية ضد وكيل وزارة التربية الكويتية بصفته، مؤكدًا في صحيفة دعواه أن قرارات وزارة التربية جاءت بالمخالفة للقانون والدستور وكلفته أعباء مالية إضافية على الرغم من مجانية التعليم.

وأكد ولي الأمر في صحيفة الدعوي عدم جدوى "التعليم عن بعد" باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك لعدم استيعاب الطلبة لهذه النوعية من التعليم بتلك الوسيلة لعدم التدرب عليها سواء من قبل الطلبة أو أولياء الأمور وخصوصًا طلبة المرحلة الابتدائية والتزام أولياء الأمور بالتفرغ وترك أعمالهم.

وشدد ولي الأمر علي ضرورة إلغاء القرارات الصادرة بشأن "التعليم عن بعد" واعتباره كأن لم يكن لا سيما في المرحلة الإبتدائية وذلك للأسباب التي تم ذكرها آنفًا.

وأضاف يجب على وزارة التربية توفير الوسائل والأجهزة أو أداء مقابل تعليمها للطلاب من ميزانية الدولة لأن مجانية التعليم منصوص عليها في المادة 13 من الدستور .