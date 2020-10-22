أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاهها

اتهمت أذربيجان جارتها أرمينيا بإطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه مناطق جبالا وسيازان وكردامير على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن قوات الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت الصواريخ الستة وأسقطتها، ولم تبلغ أذربيجان عن سقوط ضحايا.

ونفت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق الصواريخ، وقالت إن "إعلان أذربيجان عن إطلاق أرمينيا صواريخ باليستية هراء محض وكذبة ساخرة"، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

ودعت الخارجية الأرمينية أذربيجان، وداعمها تركيا، إلى عدم تقويض جهود المجتمع الدولي لإنشاء نظام وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه المعارك على طول جبهة الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه.

وقالت وزارة الدفاع في الإقليم إن القوات الأذربيجانية تواصل الأعمال العدائية المحلية على طول خط المواجهة بأكمله.

وأضافت أن قوات الدفاع تصدت لمحاولة الجيش الأذربيجاني التوغل في أراضي الإقليم لتغيير الوضع الميداني.