اليونان تبنى جدارا حديديا على حدود تركيا لمنع تدفق اللاجئين

وبحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية، تم اختيار أربع شركات إنشاءات لبناء الجدار الجديد وتحديث القسم الحالى من السور، الذى يمتد على طول نهر إيفروس أو بالقرب منه، ويشكل جزءاً كبيراً من الحدود بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، إنه سيتم إضافة 26 كيلومترا من الجدار إلى الجزء الموجود بالفعل يبلغ طوله 10 كيلومترات فى مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو (74 مليون دولار)، ومن المقرر أن يكتمل البناء بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.