عاجل.. وزير الصحة الروسى فى الحجر الصحى بسبب كورونا

وارتفع المعدل اليومى للوفيات بفيروس كورونا فى موسكو فى ساعه متأخره من أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد المتوفين 63 شخصًا.
ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" فأن إجمالى عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا فى موسكو بلغ 6187 شخصًا.
ويأتى ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة فى مؤشرات انتشار الفيروس، وذلك فى وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.
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