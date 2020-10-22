روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا.. ووزير الصحة يعزل نفسه

أعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل 15 ألفًا و971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و290 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو يعتزم الخضوع لحجر صحي ذاتي بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وشهدت أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أجبر الحكومات على وضع لوائح جديدة صارمة لمحاولة السيطرة على تفشي المرض وضمان عدم اكتظاظ المستشفيات.

واعتبارًا من منتصف ليل أمس الأربعاء، انتقلت أيرلندا إلى أعلى مستوى من قيود فيروس كورونا، على غرار تلك التي تم فرضها خلال فصل الربيع، في حين سجلت إيطاليا 15.199 إصابة جديدة، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ بدء الوباء.

واعتذرت العائلة المالكة في هولندا عن قضاء عطلة في الخارج على الرغم من قيام الحكومة بوضع لوائح جديدة صارمة لمعالجة ارتفاع أعداد الحالات في البلاد.

وثبتت إصابة وزير الصحة الألماني ينس سبان بفيروس كورونا وهو يخضع للعزل الذاتي وفي المملكة المتحدة، سينتقل جنوب يوركشاير إلى إجراءات المستوى الثالث الأكثر صرامة اعتبارًا من يوم السبت.