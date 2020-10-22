برلمانى إيطالى: ما يحدث فى قره باغ يرتبط بمخطط أردوغان لنشر العثمنة الجديدة

شن البرلمانى الإيطالى ماتيو بيريجو، هجوما حادا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلاً إن "ما يحدث فى ناجورنى قره باغ يعود سببه الى الميول التوسعية للرئيس التركى".





وأضاف البرلمانى الإيطالى، بأن "حقيقة الصراع فى ناجورنى قرة باغ لا تُعزى فقط إلى النزاع المستمر من قرون بين الأرمن والأذربيجانيين، بل يرتبط بمخطط أردوغان لنشر العثمنة الجديدة فى بلاد القوقاز، الذى دفع أذربيجان إلى شن هجوم عسكرى يخيف روسيا وإيران أيضاً، والذى ينبغى أن يقرع ناقوس الخطر بشكل نهائى بالنسبة لأوروبا"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب فى التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.

وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.