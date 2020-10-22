فرنسا: قاتل المعلم كان على اتصال بمتطرفين فى سوريا

وكان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح باتى يوم 16 أكتوبر الجارى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.